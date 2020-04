Monticciolo: "Corda è irrispettoso. Non mi piace ciò che trasmette"

Parole al veleno quelle pronunciate da Alessandro Monticciolo nei confronti di Ninni Corda. Il tecnico del Team Altamura, intervenuto in serata su Canale 85 nel corso della trasmissione "La Puglia nel pallone", si è lasciato andare ad uno sfogo senza peli sulla lingua verso l'attuale trainer del Foggia. Di seguito un estratto delle sue parole:

"Sono anni ormai che conosco Corda, dai tempi dell'Alghero, e so dei suoi comportamenti. Non so se gli altri condividano, ma ha un modo di comportarsi che non mi piace e non è rispettoso dell'avversario, del sistema dello sport e dei suoi valori. Gliel'ho già detto, non ho niente di personale nei suoi confronti, ma quello che trasmette a me non piace".