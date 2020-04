Foggia, Corda replica a Monticciolo: "È un signor nessuno"

Non si è lasciata attendere la replica di Ninni Corda alla frecciata lanciata ieri sera dall'allenatore del Team Altamura, Alessandro Monticciolo, nel corso della trasmissione "La Puglia nel pallone" in onda su Canale 85. Il tecnico del Foggia si è affidato ad un post sul suo profilo Facebook per rispondere al collega. Di seguito il post integrale:

"Mi ero ripromesso, visto il periodo che stiamo attraversando, di non fare polemica con nessuno, ma sono costretto a rispondere proprio ad un signor nessuno, tale Monticciolo allenatore (forse più accompagnatore) dell'Altamura. Ho provato a documentarmi sulle sue performance da allenatore e dopo una lunga ricerca dovuta alle quasi inesistenti notizie in merito alla sua non certo esaltante carriera, ho verificato che ha fatto l'assistente esterno ad allenatori più perdenti che mai, mentre da primo allenatore (così si è spacciato) ha diretto il San Teodoro nel campionato 2017-2018 e dopo un'esaltante cavalcata è riuscito clamorosamente a retrocedere.

Io mi chiedo e chiedo a tutti, ma se io come dice lui faccio un altro sport, questo consumatore abusivo di ossigeno con i suoi impresentabili risultati che sport ha fatto sinora?".