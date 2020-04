L'ex Bari Garzya: "Ricominciare a giocare assolutamente necessario"

L'ex capitano del Bari Gigi Garzya ha le idee chiare sulla questione della ripresa dei campionati.

Queste le dichiarazioni rilasciate al Corriere del Mezzogiorno: "Ok la sicurezza. Ma una volta appurato che ci siano le basi per ricominciare, lo si faccia. Impensabile infatti lasciare tutto così com’è. Premetto: prima occorre essere certi che ci siano le condizioni sanitarie perché la salute di tutti è al primo posto. Appurato questo, direi che ricominciare sia assolutamente necessario. Sono dell’avviso che si potrebbero disputare anche tre partite a settimana, persino quattro, ovviamente a porte chiuse. Se la C può restare a guardare? Non credo sia plausibile. Se possono giocare le categorie superiori, può farlo anche la C. Anche se allo stato delle cose, per questioni economiche, c’è chi vuole concludere anzitempo, e invece c’è chi vuole arrivare fino in fondo".

In caso di stop... "Una mazzata mica da ridere. Già la Lega Pro naviga in cattive acque. Se poi ci aggiungiamo che chi ha investito per vincere si ritrova senza la promozione guadagnata sul campo, si capisce come il colpo sarebbe enorme. A questo punto salgano le prime e si pensi alla soluzione playoff per le seconde. Il calcio è una catena. Ogni anello è legato a un altro. E se ne manca uno, crolla tutto. Se davvero si interrompesse la stagione, mi aspetto una valanga di ricorsi. Si sentirebbe parlare ogni giorno di tribunali".