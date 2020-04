Gravina, Gogovski saluta: "Un grazie alla piazza, torno a casa"

Con un messaggio postato su Instagram, il calciatore del Gravina Hristo Gogovski ha salutato la piazza gialloblù, annunciando il suo ritorno in Bulgaria.

Queste le sue parole: "Di solito non scrivo spesso sui social media ma oggi sento che devo scrivere due righe. Per il caso del Covid-19 e la pausa del campionato, è arrivato il momento purtroppo di tornare a casa. Ho concluso il mio contratto con FBC Gravina. Voglio ringraziare tutti coloro che facevano parte della famiglia FBC, dal presidente allo staff tecnico, allo staff medico, a tutto lo spogliatoio e infine ma non per importanza a tutti i nostri sostenitori che ci sono sempre stati vicini. Mi sono divertito ogni giorno negli ultimi quasi 9 mesi. Arrivederci! per me è stato un piacere. Gogovski".