Coronavirus Italia: 172.434 casi e 22.745 morti. Dati del 17 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 17 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile nella classica conferenza stampa. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 172.434 le persone che hanno contratto il Virus, 3.493 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 22.745 sono decedute con un incremento di 575 rispetto a 24 ore fa e 42.727 sono guarite (+2.563 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 106.962 (+355).

Negli Stati Uniti nuovo record di vittime in 24 ore: 4.591 che portano il totale a 33.286. I casi fin'ora confermati sono 670.000, numeri spaventosi, molto duri. D'altronde lo stesso Trump aveva avvisato che gli States si preparavano ad entrare nelle due settimane più difficili. La Spagna registra altri 5.200 casi con un nuovo incremento che vede il totale a 188.068 infetti, altri 585 morti nelle ultime 24 ore con il conteggio totale che continua a crescere ed è arrivato a 19.478 vittime. In Belgio sono 36.138 i casi di infetti da coronavirus, nelle ultime 24 ore si sono superati i 5.000 morti a causa del Covid-19: nel dettaglio sono 5.163 con un incremento di 313 vittime. Di queste la maggior parte si registrano nelle case di riposo(ben 2.585). L'ultimo aggiornamento delle autorità del Regno Unito parla di altri 847 decessi negli ospedali legati al virus, con il totale che è salito a 14.576 morti. Il numero dei contagi aggiornato è di 109.692 infetti. In Svizzera si contano 346 nuove infezioni nelle ultime 24 ore(totale: 27.078) con altri 42 morti(totale: 1.059), a comunicarlo l'Ufficio federale della sanità pubblica. Tornano a scendere i nuovi contagi in Cina: nelle ultime 24 ore sono 26 i nuovi infetti registrati dei quali 11 sono interni e 15 importati. Come specifica la Commissione Sanitaria Nazionale: 5 sono nella provincia del Guangdong, 3 nella provincia dell'Heilongjiang, 2 in quella dello Shandong e uno in quello del Liaoning. Intanto Wuhan, primo epicentro della pandemia, ha corretto il bilancio di casi e decessi da Covid-19. Le autorità parlano di altri 1.290 morti e 325 casi in più, l'aumento è dovuto a vari fattori come il gran numero di decessi fuori dagli ospedali e strutture sanitarie non registrate ufficialmente oppure a ritardi nella trasmissione dei dati. In Corea del Sud 22 nuovi casi di infezioni da coronavirus che portano il totale a 10.635 ed è il quinto giorno consecutivo in cui i nuovi casi si attestano sotto quota 30 come comunicato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc).

