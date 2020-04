Antonio Carnevale, match analyst: "Difficile riprendere il campionato"

Antonio Carnevale, match analyst del Taranto, analizza il periodo drammatico, dai microfoni di Canale 85, il notiziario della Puglia e della Basilicata.

La figura del match analyst si è sviluppata maggiormente in questi anni, diventando una pedina importante per il tecnico di una squadra di calcio. Il compito principale è quello di analizzare le partite e comprendere attraverso uno studio meticoloso gli aspetti positivi e soprattutto quelli negativi, utili per migliorare nel corso della stagione.Durante questo periodo così drammatico per il Coronavirus, le competizioni sono al momento sospese e di conseguenza le analisi dei match disputati fin qui possono risultare importanti per migliorare sotto alcuni aspetti.

Antonio Carnevale difatti, spiega:"Passo tante ore a guardare partite, cercando di trovare delle chiavi tecnico-tattiche per aiutare il mister in futuro". Sempre nel corso dell'intervista, il match analyst afferma:" Credo che l'emergenza si sia estesa in maniera inaspettata. Inizialmente ero abbastanza fiducioso ora la vedo veramente dura, la ripresa" . Un momento davvero delicato, anche per il Taranto calcio.