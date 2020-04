ACCADDE OGGI - 18/04/92: Genoa-Bari 1-3. Boban firma la vittoria

28 anni fa il Bari, allenato da Boniek, espugnava il campo del Genoa. Un successo che purtroppo non consentì ai biancorossi di evitare la retrocessione a fine campionato, ma che resta comunque degno di nota, considerando che in quella stagione il Genoa fu protagonista di una storica cavalcata in Coppa Uefa, conclusasi solo in semifinale e contro i futuri vincitori della competizione: gli olandesi dell'Ajax.

A firmare il successo furono le reti di Carbone, Soda e "Zorro" Boban, che realizzò la rete del 3-1. Il momentaneo pareggio rossoblù fu realizzato da bomber Skuhravy.

Questo il tabellino del match:

GENOA-BARI 1-3

GENOA: Braglia, Ferroni (70' Collovati), Signorini, Caricola, Branco, Fiorin, Onorati (70' Iorio), Eranio, Ruotolo, Aguilera, Skuhravy. All. Bagnoli.

BARI: Biato, Rizzardi (71' Fortunato), Progna, Loseto, Brambati, Bellucci, Jarni, Cucchi, Carbone, Soda (88' Brogi), Boban. All. Boniek.

Reti: 33' Carbone, 36' Skuhravy, 43' Soda, 81' Boban.