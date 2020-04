Stefano Manzo: "Spero di ritornare a gioire con compagni e tifosi"

Il centrocampista del Taranto Stefano Manzo è intervenuto ai microfoni di MondoRossoblù.it, parlando della situazione attuale di emergenza su tutto il territorio nazionale. Il centrale di Torre del Greco-comune della Campania- ha spiegato come tale pandemia attualmente, crea diversi problemi sia nella vita di tutti i giorni che nelle decisioni calcistiche. Tuttavia, sottolinea:"Aspettiamo il verdetto della Lega per capire se sarà possibile riprendere. Sono in contatto con l'AIC e gli addetti del caso, ora è difficile dire se si gioca o no. Nelle ultime riunioni si è parlato solo dei professionisti, c'è l'ipotesi che possano ripartire prima loro e poi noi dilettanti, se cosi fosse dovremmo aspettare".

Una chiara fotografia della situazione calcistica nei dilettanti, sviluppata dal classe 1990 Stefano Manzo. Nel corso dell'intervista, il centrocampista spiega la sua condizione fisica individuale e traccia un bilancio sulla stagione fin qui disputata dal Taranto, dichiarando: "Ho iniziato la riabilitazione e sono in fase di recupero, penso che altre 2-3 settimane circa e starò ancora meglio. L'annata è stata piena di difficoltà, non ci aspettavamo di esser cosi distanti dal primato, fin qui il bilancio è negativo"

Infine, Stefano Manzo cerca un raggio di luce in questo momento cosi oscuro per il Paese e tutto il mondo del calcio, augurando che tutto possa ritornare alla normalità al più presto e ricominciare a gioire ed esultare insieme ai propri compagni di squadra e tutti i tifosi.