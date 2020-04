Coronavirus Italia: 175.925 casi e 23.227 morti. Bollettino 18 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 18 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 175.925 le persone che hanno contratto il Virus, 3.491 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 23.227 sono decedute con un incremento di 482 rispetto a 24 ore fa e 44.927 sono guarite (+2.200 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 107.771 (+809).

I DATI NEL MONDO - Gli Stati Uniti sono il paese più colpito dalla pandemia di Covid-19 sia per numero di contagiati che per numero di decessi, gli ultimi aggiornamenti parlano di ben 712.844 contagiati e 37.289 morti. In Spagna, il ministero della Sanità, ha annunciato ulteriori 565 decessi che hanno portato il totale a 20.043, mentre i contagiati sono saliti a 191.726 unità, di questi 74.662 sono guariti. Intanto in Catalogna si studia un piano per permettere ai bambini di uscire dal proprio domicilio nel giro di 8-10 giorni a patto che l'evoluzione dei casi continui ad essere positiva. Nel Regno Unito i contagiati sono aumentati di 5.526 e hanno raggiunto il totale di 114.217. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 888 decessi con il totale che è salito a 15.464 vittime da coronavirus. Al momento il conteggio delle autorità sanitarie britanniche tengono conto solo dei morti in ospedale, ad esempio non vengono conteggiati i decessi nelle case di riposo e questo fa sembrare più mite l'impatto della pandemia. In Germania continuano a salire i casi per il quinto giorno consecutivo come comunicato dal Robert Koch Institute: altri 3.609 contagi per un totale di 140.000 dall'inizio dell'emergenza. Si sono registrati ulteriori 242 decessi per un totale di 4.110. In Cina le autorità sanitarie hanno dichiarato ulteriori 27 nuovi casi dei quali 17 sono importati. I nuovi casi interni si sono registrati nelle provincie Heilongjiang, Guangdong e Sichuan. Non si sono registrati ulteriori decessi né nuovi casi nella provincia epicentro della pandemia, l'Hubei. Altre 73 vittime in Iran che contano ora 5.031 morti dall'inizio dell'emergenza, per quanto riguarda i contagiati altri 1.374 casi per un totale di 80.868 infetti. Le persone guarite sono 55.987, mentre 3.513 sono in condizioni critiche. Intanto a Teheran si torna a lavoro, ma restano chiusi ristoranti, scuole e palestre. In Africa i casi sono in tutto 20.000 con più di mille morti. I Paesi dell'Unione Africana coinvolti sono 52, il più colpito è l'Egitto con 2.844 casi e 205 morti, seguito dal Sudafrica con 2.783 casi e 50 decessi e, infine, dall'Algeria che conta 2.418 infetti e 364 vittime della pandemia. Anche il Marocco è tra più colpiti(2.564 casi e 135 morti).

