Coronavirus. Salvemini: "2 nuovi casi. Aiutate fin'ora 2.500 famiglie"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 19 aprile 2020:

Il bollettino epidemiologico ci parla di 9 nuovi casi in provincia per un totale di 443 e altri due casi positivi nella città di Lecce che quindi sono arrivati a 61 totali. Ci dice che l'andamento è lineare e lento, questi dati ci dicono che la provincia di Lecce sta rispondendo bene anche considerando la percentuale di posti occupati di terapia intensiva che oggi è al 18%(in tutta la regione), una percentuale di assoluta sicurezza e tranquillità. L'indice di contagio, cioè il numero di persone che vengono contagiate da un'altra persona che ha contratto il virus, a livello nazionale è allo 0,41, mentre in Puglia è anche leggermente più basso in quanto è allo 0,38.

Per quanto riguarda i controlli nella città che sono sempre importanti per evitare episodi di superficialità e irresponsabilità: ieri 243 controlli di persone fisiche e per 3 di esse è scattata la sanzione in quanto lo spostamento non era giustificato. Abbiamo anche controllato 18 attività commerciali, tutte in regola. Oggi sarà garantito il controllo delle nostre marine attraverso l'utilizzo dei droni come misura di dissuasione dal desiderio di uscire da casa per andare a farsi una passeggiata al mare. Dobbiamo attendere per consentirci un ritorno a questa consuetudine.

Il servizio della Protezione Civile ieri ha garantito 23 consegne di farmaci e 15 consegne di spese alimentari, consegnati anche 140 buoni spesa, mentre attraverso i volontari abbiamo provveduto alla consegna di 15 pacchi alimentari. Nell'ultimo mese attraverso la consegna di buoni spesa e pacchi alimentari sono state aiutati 2.500 famiglie della nostra città, chiaramente andremo avanti perché siamo consapevoli che l'emergenza sociale andrà avanti.

Nella diretta di oggi ha partecipato anche il professor Pier Luigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force della Regione Puglia, queste le sue parole:

Dai dati che abbiamo si è capito che la curva epidemica è in discesa, ma è chiaro che è una discesa molto lenta. Nella regione Puglia il quadro è abbastanza simile, ovviamente però il numero dei casi avuti qui non è paragonabile a quelli avuti dalla regioni del nord. Siamo stati favoriti dal ritardo con cui il virus è arrivato da noi, ma c'è anche da dire che i cittadini pugliesi sono stati bravi e hanno seguito molto bene le disposizioni e questo ha aiutato tantissimo la sanità. Un plauso va fatto anche alle persone che 'rincorrono' i focolai che sono i dipartimenti di prevenzione, in particolare a Lecce ne abbiamo uno molto efficiente senza nulla togliere alle altre provincie. Il successo della scarsa circolazione del virus è legato anche al fatto che si è fatto un lavoro certosino nel blocco della catena dei contagi.

Ora dobbiamo stare attenti perché il fatto che i numeri sono bassi può far pensare alle persone che non ha senso restare a casa, ma il ragionamento che va fatto è al contrario: noi vediamo pochi casi proprio perché siamo in casa. Quando arriveremo alla riapertura dobbiamo pensare al fatto che il virus è sempre con noi, l'altro paradosso è che se io vado a fare i test per trovare gli anticorpi sui cittadini pugliesi avremo un risultato bassissimo e probabilmente li troveremmo solo nell'1% della popolazione. La nostra situazione positiva ci pone ad un rischio maggiore nel momento della riapertura, noi che siamo stati molto bravi dovremo essere molto più accorti nel momento in cui il governo andrà a riaprire le attività commerciali.

Pensare a una fase 2 spezzettata in base alle regioni italiane è difficile, in questo caso bisognerebbe chiudere i confini delle regioni. Allora mi chiedo è possibile in una fase 2 in cui le attività economiche devono riprendere chiudere le regioni? Dal punto di vista sanitario, la fase 2 deve accompagnarsi a misure di distanziamento sociale: la gente deve uscire per andare a lavorare, ma anche perché non si può stare chiusi in casa per tanto tempo. Faccio un esempio: se un nucleo famigliare è in casa e fa caldo è meglio che esca(dal punto di vista sanitario), il problema qual è? Che questo nucleo che esce dovrebbe evitare di mescolarsi con altri nuclei famigliari, questo tipo di distanziamento sociale dovrà andare avanti, non significa che non possiamo incontrare le persone, ma sicuramente non si potrà stare in tanti sotto lo stesso tetto o al mare non possiamo immaginare gruppi di persone con gli asciugamani uno attaccato all'altro perché altrimenti capite bene che questa vicinanza eccessiva potrà essere rischiosa. Si dovrà trovare una via di mezzo, ci sarà la necessità di proteggersi(e proteggere anche gli altri), tutta la fase 2 deve essere progressiva e tutti i cittadini devono abituarsi a questa nuova normalità.