Muore Urano Navarrini, ex Taranto 1968-1969

Il COVID-19 continua a colpire, questa volta a perdere la vita a causa del virus è Urano Navarrini, conosciuto come Urano Benigni, ex centrocampista del Taranto nella stagione 1968/1969, stagione storica per i Delfini poichè conquistarono la promozione in Serie B dopo la vittoria del campionato di Serie C.

Urano Navarrini costruisce la sua carriera soprattutto a Novara dalla stagione 1970 a quella del 1975 collezionando 111 presenze e 3 goal. Conclude la sua carriera nella Pro Patria con 67 presenze all'attivo. Sempre nella compagine di Busto Arsizio muove i primi passi da allenatore, in Serie C. La sua carriera continua nelle città di Aosta, Sorrento e Potenza. Con I Leoni lucani Urano Navarrini partecipa al campionato di Serie C2.

Navarrini perde la vita nella struttura del Pio Albergo Trivulzio di Milano all'età di 74 anni. Noi di IamCalcio Taranto ci uniamo al dolore della famiglia dell'ex calciatore e allenatore.