ACCADDE OGGI - 19/04/98: F.Andria-Cagliari 1-1, Biagioni non sbaglia

Serie B 1997-98: esattamente 22 anni fa, allo stadio "Degli Ulivi", la Fidelis Andria di mister Papadopulo costringeva al pari il lanciatissimo Cagliari di Giampiero Ventura, terzo in classifica e promosso in Serie A a fine stagione.

Un match molto duro, caratterizzato da ben due espulsioni nel primo tempo (una per parte: per i federiciani Scarponi, per i sardi Lambertini) e deciso dalle reti di Dario Silva nel primo tempo e da Biagioni, su rigore, nella ripresa: per il fantasista si trattò del 12° gol in campionato. Un pari prezioso per biancoazzurri, che conquistarono agevolmente la salvezza al termine di una stagione da incorniciare.

Il tabellino del match:

F. ANDRIA-CAGLIARI 1-1

F.ANDRIA: Pantanelli, Martelli, Scarponi, Marzio, Sassarini, Doga, Cappellacci, Tudisco, Sturba (66' Manca), Biagioni (80' Nardi), Lemme (89' Franchini). All. Papadopulo.

CAGLIARI: Scarpi, Centurioni, Lambertini, Villa, Zanoncelli, Berretta, De Patre (46' Macellari), Sanna, Carruezzo (57' O'Neill), Dario Silva, Vasari. All. Ventura.

Reti: 16' Dario Silva, 67' Biagioni rig.

Espulsi: 28' Lambertini, 30' Scarponi