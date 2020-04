Coronavirus Italia: 178.972 casi e 23.660 morti. Dati del 19 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 19 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 178.972 le persone che hanno contratto il Virus, 3.047 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 23.660 sono decedute con un incremento di 433 rispetto a 24 ore fa e 47.055 sono guarite (+2.128 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 108.257 (+486). Nell'ultima giornata sono stati fatti 50.708 tamponi (ieri erano 61.725).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti nell'ultimo giorno si sono contati 1.891 morti con il totale arrivato a 38.664 decessi. Nel Paese al momento si contano 732.197 contagi confermati confermandosi così lo Stato più colpito al mondo. Rallenta il numero delle vittime in Spagna: nell'ultimo giorno se ne registrano 410 per il totale che è arrivato a 10.453. Il numero dei casi totale si è incrementato di 4.218 unità ed è arrivato a quota 195.944. Si registrano fino ad ora 77.357 guariti. Nel Regno Unito sono 16.060 i decessi da Covid-19(+596 nelle ultime 24 ore), mentre i contagiati sono 120.067. Fino ad ora sono stati effettuati 372.967 test. In Olanda 1.066 nuovi casi rispetto a ieri che portano il totale a 32.655, mentre il totale dei decessi è arrivato a 3.684 con un incremento di 83 morti nelle ultime 24 ore. Attualmente le persone ricoverate sono 9.704. In Cina si contano sedici nuovi casi di contagio e zero decessi. I dati diffusi dalle autorità cinesi specificano che si tratta di 9 casi importati, mentre 7 sono interni. In particolare sei si sono verificati nella provincia dell'Heilongjiang e uno nella provincia del Guangdong. I casi confermati totali sono a quota 82.735 e i decessi sono 4.632. Continua il calo di nuovi casi segnalati in Corea del Sud: nelle ultime 24 ore, come reso noto dalle autorità sanitarie, se ne sono registrati solo 8 in tutto il Paese. In totale i casi sono 10.661, con 234 morti e 8.042 guairti. In Giappone la situazione è ben diversa: altri 568 infetti da Covid-19 nelle ultime 24 ore con il totale che è salito a 11.073 contagiati e 174 morti.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.