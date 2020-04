Virtus Francavilla, l'ex Galdean: "Trascorsi tre anni intensi"

Il mondo del calcio è ormai fermo da più di un mese, complice la diffusione del Coronavirus. E allora quale motivo in più per sbizzarrirsi ripercorrendo la storia recente della propria squadra del cuore e cercare di tirare su la formazione ideale? È l'idea di alcuni tifosi della Virtus Francavilla, che attraverso il nuovo format "Il Francavilla che vorrei" in questi giorni, attraverso una serie di votazioni, stanno ripercorrendo le ultime stagioni dei biancazzurri in Serie C.

Diversi i calciatori fin qui coinvolti nelle votazioni, tra cui l'attuale centrocampista dell'Arzachena Marian Galdean, tra i protagonisti del doppio salto che ha portato la squadra di Antonio Calabro dall'Eccellenza alla Serie C. A seguito della sua nomination il calciatore ha voluto lasciare un messaggio a tutti i suoi ex tifosi:

"In questo periodo difficile che stiamo attraversando, questo gioco è stato un modo per rivivere i ricordi non solo calcistici ma anche umani. Ringrazio di cuore chi mi ha votato e chi non lo ha fatto. Ho trascorso tre anni intensi di emozioni contribuendo a raggiungere gloriosi successi con la maglia biancoceleste! Non posso che ringraziare tutti i miei compagni di avventure, lo staff tecnico e dirigenziale, tutti i tifosi e la città di Francavilla che mi ha accolto! Un immenso abbraccio a tutti".