Ghirelli: "Inaccettabile la fuga di notizie. Restiamo tranquilli"

Dopo la presa di posizione della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega B, a seguito della pubblicazione della bozza inerente le richieste dell'assemblea di Serie C da discutere e inoltrare ai vertici federali, non si è fatta attendere la replica del presidente Francesco Ghirelli. Il massimo vertice della Lega Pro non ha assolutamente gradito chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera e pertanto si è affidato ad una nota diramata sul sito ufficiale della Lega per replicare e soprattutto fare chiarezza.

Di seguito il testo integrale con le parole di Ghirelli:

"Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera. I presidenti l'avevano per preparare l'assemblea. Perché lo ha fatto questo scienziato? Ha ottenuto che una proposta da sottoporre all'assemblea è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione sui presidenti. Ed, ora, leggo anche sulla Lega. Stiamo sereni, ago e filo, perché poi dovranno ognuno di loro dire, in consiglio federale, che cosa vorranno fare. Stiamo, tutti tranquilli, la proposta sarà sottoposta al consiglio federale che è il dominus. La chiusura la deve deliberare il Consiglio federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell'assemblea di Lega Pro. Ma come si fa a discutere senza una proposta? Per questo doveva rimanere la proposta all'interno della Lega proprio per correttezza istituzionale ed, anche, per evitare prese di posizioni senza senso di qualche componente che è meglio che studi la regolamentazione federale. In merito alle singole ipotesi non mi esprimo per correttezza all'assemblea. Non voglio ricordare il passato a chi parla di spirito di squadra, per non alzare la polemica e per amor di patria.

Questa confusione cerca di far dimenticare il secondo punto all'odg in assemblea. Per essere credibili come Serie C dobbiamo sapere che il maledetto virus ha solo accelerato e drammatizzato la situazione già complicata e quindi dobbiamo procedere verso il cambiamento. Non parliamo di aggiustamenti; con PwC, ci siamo posti il tema del Piano Strategico per la serie C. Dico le parole chiave: DISCONTINUITÀ per ripartire in modo strutturato, per RIFORMARE e REINVENTARE. Dobbiamo avere il CORAGGIO di abbandonare la strada dei fallimenti di questi anni. E' questa RIFORMA vera che mette paura".