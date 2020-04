Bari, Decaro: "Sorteggio? I campionati si vincono sul campo"

L'ipotesi sorteggio per decidere la promozione in B, oltre a mandare su tutte le furie i De Laurentiis, non piace nemmeno al sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il primo cittadino barese ha infatti dichiarato in proposito: "Il campionato va vinto sul campo. L'idea di ricorrere al sorteggio non ha nulla a che vedere col valore che il Bari ha dimostrato fino ad oggi. Dovrebbero valere i punteggi acquisiti sul campo".