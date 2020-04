Intervista a Vito Iacovino, il calcio giovanile tra passato e presente

Vito Iacovino -responsabile del Parma Club Ginosa dal 2001- intervistato da IamCalcio Taranto, espone il suo pensiero sulla situazione attuale d'emergenza che vive il nostro Paese e sul calcio dilettantistico nel tarantino, fornendo un quadro interessante del calcio giovanile a Ginosa. Vito Iacovino è immerso nel mondo del calcio da tantissimi anni, dalla stagione 1979-80 con la Polisportiva Ginosa Marina e dopo due anni passa alla Polisportiva Montescaglioso, ottenendo due promozioni e una Coppa Basilicata. Dal 1984 al 2004 sposa il progetto del Ginosa Calcio, diventando anche capitano storico della compagine bianco-azzurra. Una lunga e ricca carriera calcistica che permette all'ex capitano di mostrare una panoramica dettagliata del calcio, proprio in virtù dell'esperienza maturata sia da calciatore che da allenatore.

Come si presenta il calcio giovanile nel territorio di Ginosa?

"La situazione calcistica a Ginosa è abbastanza critica in questi ultimi anni poichè i ragazzi che amano fare sport, rispetto al passato, sono sempre meno. Questa situazione scaturisce da diverse dinamiche. Una prima è rappresentata dalla mancanza di motivazioni mentre la seconda è dipesa da impegni vari, quali scolastici ed extrascolastici. Fortunatamente, ci sono ragazzi che amano questo sport, mostrando anche buone qualità per emergere. Tuttavia, si devono creare le condizioni giuste tra calcio e famiglia affinché i sogni dei ragazzi si possano realizzare. Una cosa è certa: darò sempre il massimo aiutandoli nella crescita e nella scalata che porta a diventare calciatori".

Considerando la crescita dei ragazzi, quali sono le differenze tra il calcio di oggi con quello del passato?

"In passato, per un ragazzo il calcio era un modo per farsi apprezzare dalla gente. Giocare per la squadra del proprio paese, rappresentava un sogno che si avverava. I giovani calciatori si allenavano con continuità per migliorare giorno dopo giorno. I ragazzi credevano in quello che facevano e si adoperavano affinché riuscissero nel loro intendo. Ricordo gli anni trascorsi al Montescaglioso. Calciavo esclusivamente con il sinistro e per questo motivo il mio allenatore a fine allenamento mi fermava per calciatore esclusivamente con il destro. Piccolo dettaglio ma utile a comprendere il credo calcistico e i sacrifici per realizzare i propri sogni. Con tutta sincerità, i ragazzi di oggi si annoiano facilmente, dedicando il tempo alla Playstation o ai social network. Certamente, i ragazzi che si impegnano nel calcio si sono ma a questi manca sempre qualcosa che possa permettere il salto di qualità. Noi, cerchiamo di aiutarli ed è questo il motore che ci permette di continuare con l'attività di scuola calcio".

Da persona che ha vissuto il calcio, come vede il futuro del calcio dilettantistico nel tarantino?

"Il calcio in passato era un'ideologia popolare, considerata da tutta la comunità. La domenica si facevano sacrifici per andare allo stadio a vedere la partita, ad esempio anticipare il pranzo domenicale perchè alle 14.30 iniziava la partita. Insomma, piccoli dettagli che fanno la differenza. Lo stadio era sempre pieno e per noi ragazzi giocare nella squadra della propria città era come toccare il cielo con un dito. La maglia del Ginosa era un orgoglio. I presidenti mettevano in atto numerosi sacrifici, oggi invece il futuro del calcio dilettantistico è ombroso perchè non ci sono più i valori di una volta. Mancano i dirigenti che costruiscono legami forti, quasi familiari con i giocatori. I problemi di tutto il calcio tarantino sono gli stessi del calcio vissuto al momento a Ginosa. Il concetto di società forte è la base per fare calcio di livello".

Al momento, l'attività calcistica è sospesa a causa del COVID-19. Quali misure avete adottato?

"La sospensione delle attività è stato obbligatoria per salvaguardare la salute dei ragazzi. Solo al pensiero che tutti i miei ragazzi sono a casa e non a poter correre, giocare, socializzare e divertirsi, mi spezza il cuore. Mi auguro che questo possa terminare il prima possibile, ritornando alla normalità".