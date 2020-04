Virtus Francavilla, Magrì: "Ok allo stop. Idea sorteggio da valutare"

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di Antenna Sud, il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì, ha espresso il suo parere in merito alla proposta di bloccare definitivamente il campionato di Serie C. Allo stesso tempo il numero uno degli imperiali si è dimostrato scettico riguardo la possibilità di decretare la quarta neopromossa mediante sorteggio.

Di seguito un estratto delle sue parole:

"La cosa più importante che è emersa dal consiglio direttivo di Lega Pro è la proposta di bloccare il campionato e di dichiararlo chiuso. È una cosa che noi sostenevamo già da diverso tempo, data l’attuale situazione sanitaria e considerando anche l’evolversi, purtroppo in negativo, della situazione economica che coinvolge anche tutte le nostre aziende, tra cui anche l’azienda calcio. Crediamo che sia assolutamente opportuno dichiarare chiuso il campionato e questo prima lo facciamo e meglio è, perché andare avanti ci espone a maggiori rischi.

Pertanto credo che questa sia la parte più importante decisa dal consiglio direttivo di ieri, poi c’è anche la proposta di bloccare le retrocessioni, di fare salire le tre prime e quella poi del sorteggio della quarta. Questo ovviamente è un discorso diverso che va approfondito in assemblea e ragionato anche in base al sistema, perché non possiamo deciderlo da soli".