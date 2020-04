Gravina, via anche Granado: "Torno dalla mia famiglia, grazie a tutti"

Il Gravina perde un altro pezzo della sua rosa: saluta la truppa gialloblù anche Leonardo Granado, dopo l'addio di Hristo Gogovski nei giorni scorsi.

Questo il messaggio che l'ex Brindisi ha postato su Facebook: "È arrivato il momento che non volevo. Contento per tornare dalla mia famiglia, ma molto dispiaciuto per non poter continuare il mio percorso con questa maglia. È un momento complicato per tutto il mondo, il Covid-19 ci ha colpito duramente e per questo motivo si è deciso di finire qui questa breve storia tra me e l’FBC Gravina, ci tengo a fare un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che ho conosciuto in questo periodo. Il presidente, lo staff tecnico e medico, e soprattutto i mei compagni e tutti i collaboratori! Ai tifosi e tutto il popolo gravinese, GRAZIE MILLE. Anche se per poco tempo, ho sentito la vostra passione per la squadra e società che vi rappresenta. Un grosso in bocca al lupo! E con questo ricordo che me ne vado, con il cuore in mano. Spero sia un arrivederci, LEO GRANADO".