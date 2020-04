Coronavirus Italia: 181.228 casi e 24.114 morti. Dati del 20 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 20 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 181.228 le persone che hanno contratto il Virus, 2.256 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 24.114 sono decedute con un incremento di 454 rispetto a 24 ore fa e 48.877 sono guarite (+1.822 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 108.237 (-20).

I DATI NEL MONDO - L'ultimo aggiornamento degli Stati Uniti parla di 764.265 contagiati e 40.565 decessi, confermandosi così il Paese più colpito sia per numero di contagi che di vittime. In Spagna calano ancora una volta i decessi per coronavirus nelle 24 ore: con l'ultimo aggiornamento se ne registrano 399 come riferito dal ministero spagnolo della Sanità(ieri erano 410). Il totale delle vittime a causa del Covid-19 è 20.852, i contagi hanno superato quota 200 mila(200.210), mentre i guariti sono 80.000. In Cina calano ancora le nuove infezioni: l'ultimo aggiornamento della Commissione sanitaria nazionale parla di 12 nuovi casi dei quali 8 sono importati e 4 domestici(3 nell'Heilongjiang e uno in Mongolia interna). Non si sono registrati nuovi decessi, si segnalano però 49 nuovi asintomatici per un totale di 990 persone che non presentano sintomi. Nel complesso i contagi sono 82.747, i decessi 4.632 e i guariti 77.084 con un tasso di guarigione pari al 93,15%. I contagi di ritorno hanno raggiunto quota 1.583 dei quali 742 sono dimessi dagli ospedali, 841 ancora in cura(43 di questi sono gravi). Boom di contagi a Singapore in un solo giorno: 1.426 nuove infezioni come annunciato dal ministero della Salute. La maggior parte dei casi sono collegati in gran parte a dei focolai scoppiati nei dormitori dei lavoratori stranieri provenienti da altri paesi asiatici, impegnati nel settore delle costruzioni. Il totale dei contagi, con il dato di oggi, è arrivato a 8.014 in pochi giorni considerando che fino ad ora l'isola era considerata uno tra i Paesi più efficaci nel contenimento del virus. Continua anche in Corea del Sud il calo dei contagi, infatti nelle ultime 24 ore si sono contati 13 nuovi positivi: il bilancio giornaliero da una settimana è sotto la soglia di 30 unità, confermando un progressivo abbassamento della curva dei contagi in quel paese. Il bilancio complessivo nel Paese è arrivato così a 10.674 soggetti infetti, ad oggi di questi ne sono guariti 8.114. Ci sono anche 124 soggetti per i quali il virus è ritornato nuovamente. Al momento il totale dei decessi, dall'inizio dell'emergenza, è pari a 236 persone.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.