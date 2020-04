"Sport di tutti, edizione Young", un progetto educativo in attesa

Il Comune di Taranto avvia il progetto "Sport di tutti,edizione Young", organizzato a livello nazionale dal CONI. La finalità del progetto è puramente educativa e rivolta ai minori, aiutati dai veri valori dello sport. Allo stato attuale però è tutto bloccato a causa della pandemia che ha investito il Paese e il mondo del calcio.

Il progetto punta a condividere un percorso sociale, sportivo ed educativo totalmente gratuito, offerto ai ragazzi dai 5 ai 18 anni attraverso una rete stretta di associazioni e società sportive. L'obiettivo principale è quello di insegnare uno stile di vita con radici ben piantate nello sport per tutti quei ragazzi e quelle famiglie che al momento sono in una condizione di svantaggio a livello economico. Per le attività di Flag Football è stata selezionata dal CONI, l'ASD Delfini Taranto che può avvalersi del campo B dello Stadio Iacovone due volte a settimana in orari serali dalle 18,00 alle 22,00 fino a giugno.

Il progetto "Sport di tutti, edizione Young" non può concretizzarsi ma si attendono sviluppi nei prossimi giorni, anche se al momento la situazione complessa che viviamo ha messo un freno a tutte le attività, ragion per cui ci si aspetta almeno un rinvio e non un annullamento, considerando principalmente il peso e l'importanza di tale attività, una vera e propria scuola di vita attraverso i sani principi dello sport. In conclusione, si attendono aggiornamenti con la speranza che tutte le attività possano ricominciare nel migliore dei modi.