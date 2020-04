Italia e Brasile uniti per combattere il virus

Il Brasile e l'Italia del Mondiale spagnolo 1982, scendono in campo dopo la memorabile partita vinta dalla nazionale azzurra per tre reti a due. Questa volta, le due nazionali fanno squadra per sfidare un avversario terribile:il COVID-19. Falcao, ex nazionale dei verdeoro ha raccolto 790mila euro per aiutare le favelas brasiliane. Subito dopo con un messaggio video ha invitato il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma e avversario in campo Bruno Conti a fare altrettanto, contattando i ragazzi della spedizione trionfale indimenticabile in terra spagnola.

Paulo Roberto Falcao è stato un leader assoluto in campo, uno dei più forti centrocampisti degli anni 80'. Tuttavia, a distanza di tanti anni dall'ultimo pallone calciato in porta, il brasiliano soprannominato dai tifosi giallorossi Ottavo Re di Roma, si è distinto anche fuori dal rettangolo verde raccogliendo 4,5 milioni di reais, equivalente di 790 000 euro. Tutto questo, grazie anche al sostegno di altri calciatori della fantastica nazionale del mondiale spagnolo, quali Zico, Junior, Leandro. Successivamente gli ex calciatori verdeoro hanno invitato attraverso un video messaggio Bruno Conti che ha fatto altrettanto con gli azzurri di Spagna 1982 Paolo Rossi, Giuseppe Bergomi e Franco Causio.

Un gesto che conferma l'etichetta di campione per i diversi calciatori, uniti per una partita davvero importante, difficile da vincere ma non impossibile. Tuttavia, il motto scelto dagli ex azzurri è stato: "Italia e Brasile: rivali sul campo ma uniti contro il Coronavirus".