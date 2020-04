Nasceva oggi Gaetano Michetti, presidente della Regione e del Pisticci

Il racconto odierno rappresenta un "unicum" per il calcio regionale. Si tratta di Gaetano Michetti, nato il 21 aprile 1944, unico ad essere sia presidente della Giunta regionale e allo stesso tempo numero uno di una squadra di calcio, il Pisticci. Era un visionario "Nino", come lo chiamavano gli amici, mentre gli appassionati di calcio lo conoscevano come Cucchiaroni, un'ala sinistra argentina militante nel Milan (1956-58) e nella Sampdoria (1958-63). Era un tifoso del Milan e aveva la passione per l'insegnamento in filosofia e non a caso è stato alunno, professore e preside del Liceo Ginnasio "Giustino Fortunato" di Pisticci.

LA CARRIERA POLITICA - Mentre frequentava l'Università degli Studi di Bari dove si sarebbe laureato in Filosofia, si iscrisse nelle file del partito Democrazia Cristiana, dopo aver iniziato da giovanissimo nell'Azione cattolica. Ai comizi sapeva coniugare la completezza di contenuti con una magnifica arte oratoria. Aveva soprattutto il rispetto delle forze di opposizione e di quelle sociali con cui riusciva a trattenere un dialogo non protocollare. Ha ricoperto tutte le cariche politiche, da consigliere comunale a sindaco di Pisticci (1980-85), da segretario provinciale a regionale della DC, da consigliere regionale ad Assessore all'Agricoltura, fino ad essere eletto presidente della Giunta Regionale (1985-90). In occasione delle elezioni regionali lucane del 1985 fu eletto presidente, a capo di una coalizione DC-PSI-PSDI con l'appoggio esterno del PRI. Nel 1992 si candidò per le elezioni politiche italiane del Senato della Repubblica, ma per pochi voti non ci riuscì. Fu l'occasione per lasciare la vita politica e dedicarsi alla scuola, il suo primo amore. Tra i riconoscimenti da sottolineare il premio LucaniaOro per la politica conferitogli dall'Amministrazione comunale di Pomarico nel 1990 e l'intitolazione dell'Aula delle Commissioni del Consiglio regionale della Basilicata in suo onore il 25 ottobre 2016. Tra gli allievi che lo seguirono gli ex parlamentari Dc Giuseppe Molinari e Onorevole di Fratelli d'Italia Cosimo Latronico. Da sindaco invece riuscì a portare il Giro d'Italia a Pisticci nel 1984 per la tappa Foggia-Marconia, ricordata anche per lo sciopero dei ciclisti, che arrivarono in gruppo per una brusca caduta in una galleria non illuminata di Miglionico e non ci fu la volata come tutti si aspettavano. Era sensibile anche ai problemi del lavoro e nel 1987 da presidente fu uno dei principali protagonisti dell'accordo di programma per la reindustrializzazione della Valle del Basento, conducendo in prima persona le trattative con l'Eni.

LA CARRIERA CALCISTICA - Dal 1987 al 1993 a Pisticci si respira aria di grande calcio. Anche qui Nino si confermò visionario nella scelta dell'alleantore. Contattò un illustre sconosciuto per il grande calcio: il materano Gigi De Canio, comunicandogli che non solo avrebbe giocato per la maglia gialloblè, ma che avrebbe iniziato anche ad allenare. Sarà la fortuna per l'allenatore della città dei Sassi e 12 anni dopo si ebbe la conferma. Ottavo il primo anno, ma vincente il secondo dove in quella squadra approda anche Pino Angelino (attuale tecnico del Grassano), che sarebbe diventato il collaboratore tecnico di De Canio nel Genoa, Napoli e Udinese negli anni a venire. All'esordio in D il Pisticci arriva terzo nel girone M dietro Savoia (prima panchina professionistica per De Canio nel 1993-94 vincendo lo spareggio promozione di Foggia contro il suo Matera) e Stabia. Nella stagione successiva 1990-91 il Pisticci addirittura sfiora la serie C arrivando secondo dietro il Matera a quattro lunghezze di distanza. Poi nelle ultime due annate della gestione Michetti seguiranno due decimi posti consecutivi (raggruppamento L nel 1991-92 e G nel 1992-93).

LA CARRIERA SCOLASTICA - Come dicevamo in apertura del pezzo Michetti fu alunno, professore e preside del Liceo Ginnasio "Giustino Fortunato" di Pisticci. Ma non soltanto questo. Era stato anche Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale del Liceo Scientifico di Montalbano Jonico e il Liceo Classico di Nova Siri e pochi giorni prima di morire era stato nominato dal Provveditore di Matera preside della sua scuola di sempre, il Giustino Fortunato, Istituto professionale di Pisticci e Istituto Alberghiero di Marconia, cariche che avrebbe dovuto ricoprire dal primo settembre 1999. Però non fu possibile.

LA DIPARTITA - E' la notte tra mercoledì e giovedì del 12 agosto 1999 e nulla faceva presagire al tragico evento. Michetti si era trattenuto in casa di amici fino all'una di notte, una mezzora prima che la morte lo sorprendesse nel sonno nella sua residenza estiva di Ginosa Marina. Lascia la moglie, Paola Coluccino, e due figli Nicola e Giulia, oltre a tantissimi amici. I funerali vengono officiati nella Chiesa di Sant'Antonio da un vecchio amico di famiglia, il vescovo di Ugento, monsignor Domenico Carlandri, che durante l'omelia ha ricordato la figura dell'uomo aperto, generoso e dedito alla famiglia. Dopo il rito religioso, si è tenuta la commemorazione funebre davanti al "suo municipio" celebrata dal sindaco dell'epoca Giovanni Giannone, e dal presidente Raffaele Di Nardo. Ad accompagnare l'ultimo saluto ci fu una folla immensa: uomini politici di tutta la regione, parlamentari, autorità civili e militari, semplici cittadini. Il lungo corteo ha attraversato le vie principali dellecittà tra due ali di folla e il commiato non poteva che tenersi davanti al suo amato Liceo Ginnasio "Giustino Fortunato", dove dal primo settembre sarebbe ritornato ad esserne il preside. Della dolente notizia viene avvisato De Canio, che intanto in quell'estate raggiunge da allenatore la Serie A con l'Udinese, e nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport del 14 agosto dichiarò: "A Pisticci arrivai nell'87 su chiamata del professor Gaetano Michetti, ex presidente della Regione, preside di scuola media superiore e proprietario del Pisticci calcio. Fatico a parlarne, perche' il professor Michetti e' scomparso nella notte tra mercoledi' e giovedi'. Un malore improvviso, aveva poco piu' di 50 anni. Gli devo molto. Quando mi chiamo', non pensavo di diventare l'allenatore. Avevo il diploma dell'istituto Magistrale e qualche esame all'Isef. Mi sarei inventato un'attivita' extra-calcio. Fu Michetti a insistere: "Prova, hai i mezzi per riuscire come tecnico. Male che vada troveremo un' altra soluzione". Accettai e via via che salivo di categoria lui era sempre piu' entusiasta. Grazie, professore". Dal 2000 lo stadio di Pisticci porta il nome di Gaetano Michetti, la figura più importante di tutti i tempi della città, e tra le più predominanti della nostra regione.