Coronavirus. Salvemini: "C'è un nuovo caso. Fase 2? Serve prudenza"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 21 aprile 2020:

"Come sempre partiamo dal bollettino epidemiologico della regione Puglia e poi ripreso dalla Protezione Civile, ieri un solo nuovo caso positivo nella provincia di Lecce che arriva a 452 totali che corrisponde ad un nuovo caso nella città di Lecce per un totale di 65 positivi. I posti occupati di terapia intensiva sono ad oggi al 20%, ieri il giudizio sull'andamento nazionale ha indotto molti ad accennare un sorriso pur nella consapevolezza che in alcune regioni la situazione resta difficile e di non semplice gestione. Bisogna programmare con equilibrio, attenzione e prudenza la fase 2 che deve essere fondata sulle indicazioni dalle autorità scientifiche e sanitarie. Fino al 4 maggio siamo nel pieno della Fase 1 come ha confermato il presidente Conte, dal 4 entreremo in una gestione che ci accompagnerà progressivamente ad una 'normalità', che sarà però una nuova normalità. Saranno importantissime le linee guida che ci verranno fornite per capire come potremo tornare ad entrare in un bar, in un ristorante, in un negozio o come e quando si potrà tornare nelle spiagge.

I controlli delle forze di polizia continuano ad essere eseguiti sul territorio e sono fondamentali: ieri 185 persone controllate per una di esse scatterà la sanzione per falsa dichiarazione, sono state controllate 47 attività commerciali e per una di esse è scattata la sanzione perché era impegnata in una consegna di asporto che è vietata, mentre è autorizzata solo quella a domicilio. In molti mi chiedono come regolarsi per raggiungere le librerie: bisogna chiaramente raggiungere il punto vendita più vicina alla propria abitazione, non ci sono prescrizioni particolari e quindi ci si affida al buon senso dei cittadini e della Polizia. Per quanto riguarda l'attività della Protezione Civile ieri abbiamo proceduto a consegnare 43 farmaci, 15 spese alimentari e risposto a 58 chiamate di informazioni, consegnati anche 102 buoni spesa e stiamo raggiungendo tutti coloro che ne hanno diritto. Il centro di raccolta alimentare ieri ha consegnato alla consegna di 43 pacchi alimentari ad altrettante famiglie che ne avevano bisogno. Ringrazio la Banco Cooperativa di Terra D'otranto che con una donazione ha garantito l'acquisto di generi alimentari.

Sono ore che anticipano un prossimo decreto del Governo perché è molto atteso anche questo perché mette in campo altre risorse per affrontare l'emergenza. E' stato confermato il bonus per i lavoratori autonomi, pur nelle difficoltà di procedimento si è sbloccata anche l'erogazione dei prestiti di 25.000 euro che garantisce all'esito delle verifiche tecniche l'erogazione della somma richiesta in ventiquattro ore. E' evidente che questo non sarà sufficiente a tenerci tutti in piedi, ma che ha l'obiettivo per il momento di tamponare questa discesa di riduzione della ricchezza sapendo che bisognerà tornare con nuovi e importanti interventi, ci sarà necessità di garantire sostegni. Il Governo dovrà finanziare anche i Comuni e le Province per non interrompere l'erogazione di servizi pubblici fondamentali nel momento in cui oggettivamente le entrate che le finanziano sono sostanzialmente ferme.

Ritornando alla fase 2 sono tanti gli appelli alla prudenza sulle riaperture, anche perché il virus non scompare da un giorno all'altro e così sarà fino al vaccino. Fino a quel momento nelle scelte bisognerà tenere conto di questa cosa e muoversi attraverso le 3 T: test, tracciamento degli spostamenti e trattamenti che significa assistenza domiciliare o strutture esterne per evitare i contagi all'interno del nucleo famigliare. Questo è fondamentale per evitare una nuova ondata che sarebbe molto pericolosa.

I DATI DI IERI IN ITALIA

I DATI DI IERI IN PUGLIA