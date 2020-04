Bari, Antenucci: "Favorevole alla ripresa. Vogliamo conquistare la B"

Il bomber del Bari, Mirko Antenucci, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dichiarandosi favorevole alla ripresa del campionato.

Queste le sue parole: "Il campionato? Sarebbe un peccato non terminarlo sul campo, dopo aver disputato l’80 per cento delle gare. Non mi riferisco solo a chi, come noi, insegue la promozione, ma anche a quante lottano per obiettivi diversi. Giusto, però, finirlo nel rispetto delle norme di sicurezza e della salute. I miei gol? Dipende dal fuoco che hai dentro e che ti pervade ogni giorno. Ciò che consente di divertirsi e dimostrare il tuo valore. Ho un’ottima media di realizzazione, mi inorgoglisce. Dispiace solo che tutto si sia bloccato nel momento clou. Spero con tutto il cuore che si torni presto alla normalità".

Sugli obiettivi stagionali della squadra: "Conquistare la B con il Bari. Solo sognando e coltivando desideri dai un senso a ciò che fai. E’ gratificante, però, essere 14° tra gli attaccanti italiani più prolifici in attività e aver segnato in tutte le categorie".