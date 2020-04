Avantaggiato:"Manca tutto, dai compagni ai consigli del mister"

Alessandro Avantaggiato, giovane attaccante del Taranto, ha parlato ai microfoni di TUTTOcalcioPuglia.com. Tra i temi trattati: la sua vita durante il periodo di quarantena, aspetto non da poco per un calciatore che vive la quotidianità sul campo da gioco a stretto contatto con i propri compagni e un pallone, una possibile soluzione per poter continuare il campionato e per concludere -fondamentale per il classe 2000'- il rapporto con i compagni di squadra.

Alessandro Avantaggiato è nella rosa del Taranto dalla sessione di mercato invernale,acquistato dal Nardò. Come spiega la punta centrale dei Delfini, il periodo storico che attraversiamo non è dei migliori sotto tutti i punti di vista, analizzandolo individualmente: " Il lavoro a casa non è semplice: è importante mantenere il tono muscolare perché, alla ripresa, non dovremo farci trovare impreparati" sottolineando "ogni giorno penso a ciò che ho avuto in mano ed a quello che è stato un sogno che si è realizzato: volevo prima di tutto giocare contro il Taranto e poi appartenere alla rosa ionica. Vivo questi giorni come se fossi rinchiuso in qualcosa e lì fuori c'è ciò che voglio e che ho desiderato per diverso tempo". Un periodo in cui si cerca in qualche modo di migliorare sotto alcuni aspetti trascurati fino a qualche mese fa ma allo stesso tempo nostalgico per tutti i piccoli gesti che il calcio offre, aspetto che si evince dalla risposta successiva di Avantaggiato:"Per una persona come me, manca tutto: dalla pacca sulla spalla del compagno ai consigli e le bastonate costruttive del mister. Manca anche il ritrovarsi, fuori dal campo, con i compagni di squadra e la libertà quotidiana".

Per concludere, il rapporto con i compagni di squadra: "con i compagni ho un rapporto bellissimo. Pensavo che, arrivando in una società composta da giocatori importanti, potesse esserci qualche disguido: molti calciatori potevano permettersi di vantarsi per la loro carriera rispetto alla mia ma questo è uno spogliatoio davvero molto umile", per quanto riguarda una soluzione per la ripresa del campionato:" credo che, per attuare determinati protocolli, servano delle risorse economiche che possono permettersi forse solo i club di Serie A e B. Credo che, nel nostro campionato, si potrebbe optare per due soluzioni: il congelamento delle classifiche oppure una sorta di playoff allargato alle prime cinque squadre dei campionati per poter sancire dei verdetti".