Coronavirus Italia: 183.957 casi e 24.648 morti. Bollettino 21 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 21 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 183.957 le persone che hanno contratto il Virus, 2.729 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 24.648 sono decedute con un incremento di 534 rispetto a 24 ore fa e 51.600 sono guarite (+2.723 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 107.709 (-528).

I DATI NEL MONDO - Il numero di contagiati in Spagna, secondo i dati diffusi dal ministero, è pari a 204.178 infetti, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati ulteriori 194 decessi che hanno portato il totale a 21.282 morti. I guariti fino ad ora sono 82.514. In Germania più di 143.000 casi e 4.600 morti a causa del coronavirus. Dagli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch emerge come ci siano stati, nelle ultime 24 ore, 1.785 nuovi casi e altri 194 decessi. Intanto il presidente della Baviera Markus Soeder ha annunciato la cancellazione dell'Oktoberfest: "Abbiamo deciso che quest'anno non si terrà. Fa male e ci dispiace tanto, ma non siamo in una situazione normale, tenere una festa popolare del genere sarebbe da irresponsabili". Nelle ultime 24 ore in Belgio si sono segnalati 973 nuovi casi positivi per un totale di 40.956 contagiati. Si registrano, inoltre, altri 170 morti dei quali 106 sono nelle Fiandre, 36 in Vallonia e 28 a Bruxelles per un totale di 5.998 vittime da quando ha avuto inizio l'emergenza. Ad annunciarlo è il virologo Emmanuel Andrè nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull'epidemia nella quale ha anche aggiunto che negli ospedali sono morte 89 persone, mentre 80 nelle case di riposo. La Commisione sanitaria nazionale della Cina annuncia 11 nuovi casi di infezioni da Coronavirus, di questi 7 sono locali(6 nella provincia dell'Heilongjiang e uno in qualla di Guangdong), mentre 4 sono importati. Non si sono registrati ulteriori decessi e quindi il bilancio ufficiale parla di 4.632 morti. Sempre come riferito dalle autorità i contagiati totali sono 82.758 e di questi ben 77.123 sono guariti. Non si registrano, ormai da alcuni giorni, nuovi casi nell'Hubei e in particolare a Wuhan, fino ad ora la provincia è quella più colpita tanto che conta 68.128 casi dei quali oltre 50.000 sono nella città di Wuhan. In Corea del Sud calano ulteriormente i nuovi contagi scendendo per la prima volta sotto quota 10: nelle ultime 24 ore, infatti, se ne registrano 9 di cui 5 sono importati. Al momento il totale dei contagiati è pari a 10.863 unità come riferito dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc). Si registra anche un nuovo decesso che porta il totale a 237, mentre i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali sono ben 8.213. Le regole di distanziamento sociale andranno avanti fino al 5 maggio con la possibilità per alcuni impianti di produttivi di ripartire solo se in grado di rispettare tutte le misure di sicurezza. A Singapore secondo giorno consecutivo con nuovi contagi sopra quota mille: 1.111 per la precisione nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a schizzare a quota 9.125. Intanto il Premier Lee Hsien Loong ha esteso le misure anti coronavirus fino al primo giugno, nel Paese il lockdown non è totale anche se prevede lo stop a scuole e a diverse attività lavorative. In Iran 1.297 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale delle persone infette a 84.802. Si registrano anche 88 nuove vittime per un totale di 5.297 decessi, i guariti sono fino ad ora 60.965.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.