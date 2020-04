Catania, Lucarelli: "Farei sorteggio in base alla storia e al blasone"

Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, è intervenuto a Radio 24 per parlare della situazione della Serie C. In merito al possibile sorteggio per decidere la quarta squadra da promuovere in B, Lucarelli afferma che "si potrebbe pensare alla storia e al blasone in caso di sorteggio ed essere stilata una classifica di merito così come viene fatto per i ripescaggi". Sulla possibile ripresa afferma: "Bisogna cercare di tornare piano piano a una normalità, sono favorevole a una ripresa graduale ma deve esserci. Ci sono calciatori di serie A e 1500 di serie C che prendono 1400 euro al mese e spesso non li prende, fa sacrifici, mi fa arrabbiare quando vengono messi tutti sullo stesso piano. Mi incazzo come una bestia quando sento parlare la gente dei calciatori. Il calcio ha una sua specificità rispetto agli altri sport e si finanzia in maniera diversa. Se fallisce una società di calcio non c'è solo il calciatore, ci sono tante persone che lavorano per una società".