La Serie A potrebbe sbarcare in Basilicata: tre gli stadi ipotetici

E' un'ipotesi che sta rimbalzando da diverse ore e potrebbe diventare concreta. Alcune gare di serie A potrebbero disputarsi in Basilicata. Gli stadi disponibili sarebbero quelli di Potenza, Matera e Melfi. L'occasione è di quelle ghiotte per poter ospitare una vetrina importante e gli assessori allo Sport dei rispettivi comuni si stanno già preparano per un'eventuale conferma. La notizia è stata lanciata nell'edizione de La Gazzetta del Mezzogiorno sull'idea di Gravina di poter utilizzare gli impianti sportivi meridionali per permettere alle squadre settentrionali di terminare i campionati. Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni con il più alto tasso di contagi da Covid-19. Al Sud l'epidemia si è diffusa di meno rispetto al Nord e dal punto di vista sanitario ci sarebbero le condizioni per poter giocare a porte chiuse. L'idea di Gravina andrà discussa in sede federale con determinate necessaità, tra cui l'illuminazione dei campi di gioco per le dirette televisive.

VIVIANI - A dare l'ok per disputare alcune partite di serie A o B dovrà essere il Potenza Calcio, fino a giugno titolare della convenzione per la gestione della struttura. L'assessore allo Sport Patrizia Guma ha espresso parere favorevole sull'idea di Gravina. Andrebbero valutate l'impianto di illuminazione e la tribuna stampa. Per quest'ultima problematica di natura logistica potrebbe essere utilizzata anche la tribuna centrale, considerato che le gare verrebbero disputate a porte chiuse.

XXI SETTEMBRE - Anche l'assessore allo Sport di Matera Giuseppe Tragni è d'accordo a mettere a disposizione l'impianto della città dei Sassi con l'adeguamento della struttura da apportare seguendo le disposizioni della Figc. Gli interventi da operare sarebbero all'interno degli spogliatoi e dell'impianto luci. Lo stadio è omologato per 7000 spettatori e la città materana può contare su strutture ricettive alberhiere degne di nota oltre a palestre provate che potrebbero fare al caso.

VALERIO - Lo stadio federiciano è tra i più idonei della regione ad ospitare gare a porte chiuse. Ad assicurare che si possa utilizzare l'impianto normanno è il responsabile societario Antonio Lallo, rimarcando che Melfi fino al 2017 ha militato in campionati professionistici. L'impianto di illuminazione è efficientissimo, con videocamera, sala e tribuna stampa a norma, diversi spogliatoi, uno per le donne, sale antidoping e per le visite mediche. Rettangolo di gioco e manto erboso perfettamente a norma. Il Valerio è il terzo per capienza in Basilicata con 4100 posti ed il campo di gioco, circondato da una pista per l'atletica, è di 105 metri per 68. La tribuna centrale è coperta.