Cavese, Campilongo: "Rinnovo? Firmerei in bianco, qui a vita"

L'allenatore della Cavese Salvatore Campilongo oggi è stato intervistato su Eleven Sports. Le sue dichiarazioni:

"Nella mia carriera di allenatore andare a Foggia è stato il mio errore più grande di valutazione. Dopo tre anni di successi a Cava si era creato un grande amore tra squadra, cittá, tifoseria. Sbagliai ad andare via, me ne pento. Se fossi rimasto con quella squadra avremmo lottato sicuramente per la Serie B.

Però ho avuto la forza di tornare a Cava, i risultati ottenuti con una squadra cosí giovane sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto un buon lavoro e un buon cammino.

Il futuro sono i giovani, io faccio un plauso alla mia società, ho un presidente che lavora h24 ed é il primo tifoso.

Rinnovo? "Per me non ci sono problemi, io posso anche firmare in bianco. Se potessi firmerei contratto a vita, mi sento dentro cavese di adozione. Ho un forte legame con la tifoseria e Cava é la mia seconda città. Erano anni che attendevo questa chiamata per tornare a Cava e qui posso dare ancora tanto".