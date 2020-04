Coronavirus. Benevento. Scendono a 20 i pazienti covid al San Pio

E' di 20 il numero dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati al San Pio di Benevento: si registra, quindi, rispetto a ieri, un calo di una ulteriore unità. Dei ricoverati, 17 sono residenti in provincia di Benevento e 3 in altre province.

Il decremento è dovuto ad una nuova dimissione. Sono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in sub-intensiva, 8 nel reparto malattie infettive e 1 in quello di medicina interna. Sono 15, invece, i pazienti sospetti.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 22. Nove di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 20 su complessivi n. 198 ricoverati (sospetti n. 127 e accertati n. 71) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 71 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 53 sono residenti nella provincia di Benevento.