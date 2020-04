Bari ok su Instagram: 7° in Europa a Marzo tra le squadre di 3^ serie

Il campionato di Serie C è ancora fermo, ma il Bari può consolarsi con i risultati ottenuti sui social.

Per quanto riguarda il mese di Marzo 2020, infatti, il profilo Instagram dei biancorossi si è posizionato al 7° posto in Europa per interazioni totali, nella speciale classifica che vede coinvolte le squadre di terza serie. L'account dei galletti ha totalizzato 130mila interazioni totali.

Questa la top10 di marzo*:

1) Samsunspor 484k

2) Sakaryaspor 355k

3) Portsmouth 162l

4) Amed SK 161k

5) Sunderland 150k

6) Monaco 1860 144k

7) Bari 130k

8) Hansa Rostock 125k

9) Hercules 94,3k

10) Badajoz 86,3k

*=Classifica stilata da Deportes&Finanzas