AIC, la posizione di Antonio Trovato in un momento duro per tutti

A pagare senza calcio giocato in questo periodo sono soprattutto i calciatori. Da un mese e mezzo ormai possono soltanto allenarsi individualmente e non poter praticare questo sport in gruppo. Ma l'incombenza è su alcune regole del sistema dilettantistico che vengono palesate soprattutto dal punto di vista economico. Ne abbiamo discusso con il referente Sud Italia dell'Assocalciatori Antonio Trovato. L'ex calciatore campano ha toccato tantissimi punti interessanti del panorama dilettantistico e quotidianamente è in collegamento con il referente AIC in Basilicata Michele Manfreda, membro del Consiglio Direttivo.

SPETTANZE ARRETRATE - Purtroppo in questo momento il virus ha creato una pandemia e il nostro mondo ha creato problemi ad imprenditori. Però ci sono tanti presidenti che stanno abusando del fenomeno Coronavurus nascondendosi dietro al problema e non hanno pagato non solo il mese di febbraio, ma anche altri mesi. Il sistema calcio sta evidenziando le sue pecche e spero che il prossimo anno questo problema economico dovrà far riflettere queste società che stanno speculando sulla pelle di tanti ragazzi, i cui rimborsi spese sono vitali. Se devono far calcio, è giusto non ripartire, se non hanno a cuore questa questione. I ragazzi oltre al cuore e alla passione, vanno premiati a prescindere.

REGOLA DEGLI UNDER - Noi come AIC stiamo evidenziando questa problematica da anni. La regola degli under va rivista e uniformata a quello che recita il Comunicato Nazionale perchè in tanti regioni non sono le stesse. Due dovrebbero essere gli under sia in Eccellenza che in Promozione. E' una regola che illude i giovani, alti costi per le società. Era nata come formazione di giovani, ma li butta fuori perchè a 20 anni il sistema li ritiene vecchi.

RIFORMA DELLA REGOLA - Il Paese affronterà una crisi economica e in automatico nella prossima stagione calcistica ci saranno anche squadre giovani. Tra questi anche i 1999 e i 2000 che dal sistema vengono ritenuti vecchi. Sicuramente il presidente Rinaldi troverà la soluzione giusta con il suo Consiglio Direttivo di riformulare la regola.

EMERGENZA SANITARIA - Il concetto di ripresa è molto difficile, anche se fortunatamente i contagi stanno inziiando a diminuire. Il sogno di ripresa da parte dei calciatori è di finire il campionato sul campo. Va sicuramente garantita la salute di tutti dagli organi predisposta per la massima sicurezza in caso si dovesse rientrare in campo.

BUON SENSO - Credo che andrebbe attuata una riforma sugli accordi economici per i calciatori anche in Eccellenza e Promozione. Oramai in serie D ci sono acccordi pluriennali e ritengo che nei campionati regionali andrebbero tutelati i giocatori per un discorso di fair play finanziario tra le società. L'introduzione dell'accordo economico in materia fiscale ad esenzione tasse permetterebbe a questi ragazzi di tutelarsi e verrebbero premiate anche le società serie che investono per campionati importanti. Capita che altre società, non avendo un budget importanti e non potendo garantire mensilità fino al termine, non rispettano gli accordi presi. L'invito alle società è di rispettare i calciatori e di essere puntuali nei rimborsi con gli stessi.