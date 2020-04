Mossino in diretta video, la posizione dei CR Area Nord LND

Sarà un appuntamento a dir poco delicato quello programmato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta che nel tardo pomeriggio, ora d'inizio 18.30, vedrà il Presidente regionale Christian Mossino collegarsi in diretta video per esporre quella che è la posizione attuale di tutti i Presidenti dei Comitati Regionali Area Nord LND, bisogna capire se davvero uniti in fronte comune ma sicuramente i più colpiti in questo periodo di "emergenza Coronavirus" che ha di fatto fermato il carrozzone del calcio dilettantistico italiano.

Il Presidente farà un largo excursus su quelli che potrebbero essere gli scenari che attendono le società dilettantistiche per il prossimo futuro e, in particolare, sulla situazione dei campionati 2019-20, che ancora non è certo se saranno completati o meno, e sulle proposte in ballo per la nuova stagione 2020-21 che saranno figlie delle decisioni che verranno prese circa promozione e retrocessioni del campionato in corso e interrotto da ormai due mesi.

Una mossa, quella del Comitato Regionale piemontese, che anticipa qualsiasi decisione verrà successivamente presa in sede nazionale essendo consci che non ci sono ancora direttive chiare dalla presidenza del LND circa l'eventuale prosecuzione della stagione.

La diretta sarà visibile anche sulle pagine di IamCalcio, che seguiranno da vicino la diretta streaming della LND Piemonte e Valle d'Aosta.