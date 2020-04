Bari, l'ex Floriano: "Venire a Palermo è stata la scelta giusta"

L'ex Bari Roberto Floriano, attualmente al Palermo, è tornato a parlare della sua esperienza in maglia biancorossa.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate al sito ufficiale dei rosanero: "La mia prima parte di stagione a Bari è stata un po’ in salita, non ho avuto molte occasioni. Ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta a gennaio perché Palermo è una piazza fantastica. Ho realizzato 6 gol in 8 gare e lo stop è avvenuto proprio mentre stavo raggiungendo il top della forma, se il torneo dovesse proseguire farei di tutto per arricchire questo bottino che non è comunque male per un esterno. Il mio futuro lo vedo a tinte rosanero, voglio essere ancora protagonista insieme al Palermo".