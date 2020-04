Coronavirus Italia: 187.327 casi e 25.085 morti. Dati del 22 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 22 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 187.327 le persone che hanno contratto il Virus, 3.370 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 25.085 sono decedute con un incremento di 437 rispetto a 24 ore fa e 54.543 sono guarite (+2.943 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 107.699 (-10).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti nuovo balzo nei numero dei decessi in 24 ore, l'ultimo aggiornamento della John Hopkins University parla di 2.700 vittime in un solo giorno che hanno portato il totale a superare quota 44.000 morti. Per quanto riguarda i contagiati si è sfondato il muro degli 800.000. In Spagna altri 4.000 nuovi contagi da Covid-19 che portano il totale a 208.389, mentre i decessi sono stati 435 per un totale di 21.717 vittime causate dal virus. Intanto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione ad estendere ancora una volta lo stato di emergenza che verrà prorogato fino al 9 maggio. Il premier ha spiegato che l'allentamento del lockdown sarà lento e graduale perché non ci si può permettere di fare passi falsi. La Cina segnala 30 nuovi casi di infezione da coronavirus: 7 di questi sono locali e sono tutti nella provincia di Heilongjiang, mentre 23 sono importati. Come comunicato dalla Commissione Sanitaria Nazionale per il terzo giorno consecutivo non si segnalano nuovi decessi lasciando il bilancio ufficiale a 4.632 morti. Il numero totale di contagiati è salito a 82.788 dei quali 77.151 sono le persone guarite dopo aver contratto il virus. Anche oggi nessun nuovo caso o decesso nella provincia di Hubei che è stata fino ad ora la più colpita in quanto ha registrato l'82% dei casi nazionali. Ancora più di 1.000 casi registrati in 24 ore a Singapore con il totale che è arrivato a 10.141 contagiati. La gran parte dei contagi, come riferito dal ministro della Sanità, è dovuto a dei focolai esplosi nei dormitori dei lavoratori stranieri impegnati generalmente nel settore delle costruzioni. Confermato quindi il prolungamento del lockdown parziale fino al primo di giugno. Continua a crescere la diffusione del virus in Russia: nelle ultime 24 ore altri 5.236 nuovi casi che portano il totale a 57.999 pazienti infetti con una crescita del 9,9% rispetto al giorno precedente. I dati sono stati riferiti dal centro operativo per la lotta alla diffusione del contagio. Anche nell'ultimo giorno il 50% dei nuovi casi si registrano nella capitale Mosca(2.548), seguita da San Pietroburgo(294). Per quanto riguarda il numero di decessi se ne contano 57 nell'ultimo giorno con il totale che ha raggiunto 513 vittime, mentre i pazienti guariti sono 4.420. In Turchia superati il numero di contagiati della Cina: sono ad oggi 95.000 i casi di contagio con 2.259 vittime. Intanto si prendono provvedimenti in merito al mese sacro islamico di Ramadan: lo stesso inizierà venerdì, ma come comunicato dal ministero dell'Interno non saranno permessi i tradizionali assembramenti nelle piazze e nelle strade per l'iftar(il pasto che dopo il tramonte rompe il digiuno). Limitazioni anche per le visite ai santuari religiosi, mentre i trasporti pubblici saranno rafforzati nelle ore in cui la mobilità aumenta sensibilmente. Infine obbligatorio il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine nei mercati e in altri luoghi pubblici.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.