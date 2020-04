Mossino: "Non ci sono le condizioni per continuare a giocare"

Ha le stimmate della grande chiarezza il messaggio che ha voluto lanciare il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Christian Mossino riguardo alla posizione che terrà l'Area Nord LND circa la prosecuzione della stagione calcistica dilettantistica, messa in ginocchio dall'emergenza Coronavirus: "In questo momento non possiamo che prendere atto della grande incertezza che vi è sotto tutti i profili - esordisce Mossino. - Noi parliamo di calcio, di sport, ma quotidianamente sotto il profilo sociale, economico e sanitario a tutti i livelli si nota questa difficoltà che non può che ricadere anche sulla nostra attività; il calcio ha un grande ruolo sociale e in questo momento sta mancando un servizio alla comunità che non è solamente sportivo. Qui nasce il nostro ruolo, quello della LND e dei Comitati Regionali, ossia quello di salvaguardare la salute dei nostri tesserati: noi abbiamo il dovere di guardare all'oggi, all'evoluzione della situazione, ma dobbiamo soprattutto pensare a cominciare a lavorare su quello che sarà il futuro, qualunque esso sia".

Il Presidente rivendica il ruolo di grande responsabilità assolto dal Comitato Regionale che per primo si è impegnato a fermare il calcio senza ulteriori sollecitazioni, nell'interesse della salute di tutti i tesserati: "Fondamentale in questo momento è stata l'attività svolta sul territorio dai delegati, attivando ogni forma di comunicazione affinché tutti fossero al corrente di quello che stava succedendo, seguendo le normative del Decreto ministeriale. Non potevamo per cui non prendere consapevolezza dello stato dell'arte, convocando un consiglio urgente nel quale è stato fatto un punto della situazione chiedendo la convocazione di una riunione dell'Area Nord a cui ha partecipato anche il Presidente Sibilia: a lui in maniera molto chiara abbiamo comunicato come CR Piemonte e Valle d'Aosta che al momento, indipendentemente dal fermo ministeriale, non ci sono le condizioni socio-sanitarie per riprendere i campionati, anche a seguito delle preoccupanti informazioni che arrivano dalla parte sanitaria. Il presidente Sibilia ha preso atto di questa comunicazione condivisa anche dalle altre regioni del Nord che soffrono delle stesse problematiche ed in questo momento è necessario fornirgli elementi concreti e proposte su quello che potrà essere il futuro, al fine di tutelare le necessità delle nostre società".

Se questo dovesse essere lo scenario, il Presidente Mossino ha assicurato che il Comitato Regionale avrà un occhio di riguardo per la definizione delle classifiche stagionali: "Se il campionato non dovesse riprendere ci batteremo per fare in modo di salvaguardare i meriti sportivi che fino ad oggi sono stati conseguiti. E' ovvio che un campionato debba essere portato a termine per avere una classifica finale ma non possiamo far altro che tenere in considerazione la porzione di gare giocate per poter provvedere ai meccanismi di promozione o anche per quel sistema di riempimento degli organici (leggasi ripescaggi, n.d.r.), con una proposta che comprenderà il blocco delle retrocessioni e provvedimenti che varranno anche per i campionati del settore giovanile. Dobbiamo nel più breve tempo possibile dare delle risposte e delle certezze alle nostre società, tenendo fortemente in considerazione che in questo momento anche i protocolli sanitari della fase 2 non consentirebbero di svolgere attività sportive come quelle del calcio, un aspetto fondamentale per attivare tutte quelle leve che vadano a salvaguardia del futuro delle società, anche sotto l'aspetto economico per costi di iscrizione, tesseramenti ed assicurativi".

Ora la palla passa al Consiglio Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà esprimersi su quello che sarà il futuro di questa stagione, che mai come in questo momento è sembrata più vicina alla chiusura anticipata, e sulle modalità per cominciare già a pensare ad una stagione 2020-21 che parte con i migliori presupposti possibili.

