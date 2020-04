Catania, nuovi pretendenti all'orizzonte?

Il Catania ha provveduto a pianificare il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio ai tesserati. Si punta a pagare le spettanze entro fine aprile, ma come assicura l'amministratore delegato Giuseppe Di Natale a La Sicilia, già oggi partiranno i primi bonifici. Il futuro del Catania, però, è sempre più in bilico. La trattativa con la cordata etnea non sembrano esserci novità di rilievo e non ci sono accelerazioni all'orizzonte. Pare, però, che potrebbero arrivare altri pretendenti, tutte collegate all'attività di risanamento messa in atto dall'attuale amministratore delegato.