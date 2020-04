Catania, l'ex Terlizzi: "Lo Monaco ha creato un impero, poi..."

Christian Terlizzi, ex difensore rossazzurro del Catania, è intervenuto ai microfoni di Goalsicilia.it. Il nativo di Roma, classe 1979, ha ripercorso le sue quattro stagioni con la maglia degli etnei: "In rossazzurro c'era mister Baldini e Atzori come secondo, mi hanno chiamato e sono stato subito disponibile a raggiungerli dopo l'anno alla Sampdoria. Catania è una grande realtà e ho passato quattro anni bellissimi sotto l'Etna".

COLONIA ARGENTINA - "Quando sono arrivato c'erano solo Llama e Izco poi sono arrivati Silvestre, Carboni, Ledesma, il Papu, Maxi Lopez, Alvarez, Andujar...All'inizio c'era una sorta di rivalità tra gruppi ma poi abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, andavamo a cena tutti insieme e si stava bene. Il Papu? Quando è arrivato si interstadiva a puntare l'uomo, ci ha messo un po' per capire il tatticismo e la disciplina del calcio italiano, è stato un po' tappato all'inizio ma si vedeva che aveva qualità oltre la media e poi è un ragazzo umile, disponibile e i risultati sono stati la naturale conseguenza".

LO MONACO - "A Catania mi sono scontrato tanto con Pietro Lo Monaco però gli va dato atto che ha creato un impero in rossazzurro, poi altri hanno messo bocca dove non dovevano e gliel'hanno smantellato, hanno rovinato il sistema".