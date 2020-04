Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dell'Asl per il 23 aprile

Sono 123, rispetto ai 131 di ieri, i pazienti affetti da covid-19 residenti nella provincia di Benevento: a comunicarlo è l'Asl provinciale con il consueto bollettino giornaliero.

84 sono in isolamento domiciliare, 16 sono ricoverati al "San Pio", 19 in altre strutture della provincia e 2 in strutture di altra provincia. Salgono a 38 i pazienti guariti mentre restano invariati i decessi (14).

Questo il riparto per comune di residenza:

Airola 8

Amorosi 3

Apice 1

Apollosa 2

Benevento 27

Bucciano 1

Calvi 2

Castelpoto 1

Ceppaloni 6

Circello 3

Cusano M. 8

Faicchio 1

Fragneto M. 1

Frasso 3

Guardia S. 1

Melizzano 1

Montesarchio 3

Morcone 3

Pago V. 2

Paolisi 22

Pontelandolfo 1

S. Angelo a Cupolo 3

S. Bartolomeo 2

S. Giorgio del S. 5

S. Lorenzello 1

S. Martino S. 1

S. Salvatore T. 2

S. Agata de' G. 4

Torrecuso 1

Vitulano 2

Totale 123