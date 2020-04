Coronavirus Italia: 189.973 casi e 25.549 morti. Bollettino 23 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 23 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 189.973 le persone che hanno contratto il Virus, 2.646 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 25.549 sono decedute con un incremento di 464 rispetto a 24 ore fa e 57.576 sono guarite (+3.033 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 106.848 (-851).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti i decessi sono 47.681 con un incremento di 1.800 vittime nelle ultime 24 ore. Intanto il bilancio dei contagiati è salito a 849.092, confermando così il Paese guidato da Trump come il più colpito dall'emergenza. In Spagna i casi confermati di coronavirus sono 213.024 dei quali 89.250 sono guariti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ulteriori 440 decessi che portano il totale delle vittime a 22.157. Dai dati comunicati emerge come ben 34.355 contagiati siano degli operatori sanitari vale a dire il 16.12% dei casi totali che si sono registrati nel Paese. In Germania, secondo il Roberto Koch Institute, i casi confermati di contagio sono 148.046 con 2.352 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, i decessi registrati fino ad ora sono 5.318. La Commissione Sanitaria Nazionale della Cina ieri si sono registrati 10 nuovi casi di infetti da Covid-19, di questi 6 sono importati e 4 interni(3 nella provincia di Heilongjiang e 1 in quella del Guangdong). La stessa commissione ha comunicato di non aver rilevato ulteriori decessi che quindi restano a quota 4.632. Fin'ora il bilancio complessivo nazionale conta 82.798 contagiati dei quali 77.207 sono guariti. La Corea del Sud registra solo 8 nuovi casi di contagio che portano il totale a 10.702, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha anche annunciato 2 ulteriori morti che portano il bilancio a 240 vittime complessive. Intanto le autorità sanitarie stanno elaborando un piano per essere pronti ad una possibile seconda ondata di contagi che si prevede possa avvenire in autunno/inverno in concomitanza con il periodo dell'influenza stagionale. In Brasile sono 46.348 i casi di coronavirus registrati fino ad ora, mentre il bilancio delle vittime è pari a 2.900. Il nuovo ministro della Salute intanto propone di allentare le misure di contenimento alla diffusione del virus: "Per un Paese è impossibile sopravvivere restando fermo per un anno. Il distanziamento sociale è una misura naturale e logica da cui inziare, ma deve essere attuata con un piano d'uscita". Probabile quindi che la prossima settimana il governo presenterà un nuovo piano per allentare le misure, provvedimenti che saranno presi anche sulla base della situazione di ogni regione. In Messico sono 10.544 i casi positivi al virus come riferito dalle autorità sanitarie locali, se ne registrano 1.043 in un solo giorno, mentre i decessi sono arrivati a quota 970 dall'inizio dell'emergenza. Le autorità intanto esortano la popolazione a non sottovalutare la minaccia considerando che la mortalità nella Nazione è tra il 5 e il 7%.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.