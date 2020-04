Marchegiani: "Spero in un calcio dignitoso. La Lazio? ha un vantaggio"

Intervistato dal "Corriere dello Sport", Luca Marchegiani ha parlato della ripartenza del nostro campionato e della lotta scudetto:

"Il calcio rappresenta il simbolo del ritorno a una parvenza di normalità. Tutti siamo consapevoli che sarebbe meglio finire la stagione. Confido in un calcio dignitoso, non accroccato tanto per finire la stagione evitando code giudiziarie”.

Sulla corsa scudetto: "La stagione penso sia già stata falsata dallo stop e dalle modalità della conclusione. Quando si ricomincerà a giocare, chi vince si godrà la vittoria, è chiaro. Le condizioni atletiche determineranno, bisogna vedere come i giocatori ne usciranno sotto l’aspetto mentale. Tra Juve e Lazio c’è solo un punto, sono avanti rispetto all’Inter. Le partite ravvicinate dovrebbero favorire chi ha più ricambi. [...]La Lazio ritengo abbia un grande vantaggio rispetto alla Juve. I suoi giocatori hanno aspettato e trascorso la quarantena con un solo obiettivo, ovvero ricominciare al 100% per giocarsi l'occasione che non capita tutti gli anni. Non credo che nella testa dei giocatori bianconeri ci sia stato lo stesso chiodo fisso. Diventerà un vantaggio vero alla ripresa".

L'ex portiere della Lazio e della Nazionale ha poi confessato di avere avuto paura all'inizio della pandemia: "Ero stato a San Siro per Atalanta-Valencia e un paio di giorni prima avevo preso la metropolitana per Milan-Torino. Qualche preoccupazione poi c’è stata. Non ho avuto tosse o grossi disturbi, solo un paio di giorni con sintomi influenzali, senza febbre".