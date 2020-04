Coronavirus. Salvemini: "Un caso a Lecce. Consegnate 2.000 mascherine"

Il consueto aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in merito all'emergenza Coronavirus in città e in provincia. Queste le sue parole di oggi, 24 aprile 2020:

Partiamo come tutti i giorni dal bollettino epidemiologico della regione Puglia che indica 466 casi positivi(+5) e 69 nella città di Lecce, quindi vuol dire un caso in più rispetto a ieri. Siamo sempre nel campo delle unità e questo ci da sempre una moderata fiducia che però non deve essere trasformato in euforia per un pericolo scampato che ancora non lo è. Sono sempre controllo i numeri legati all'occupazione dei posti letti di terapia intensiva nella nostra regione che al momento sono al 16% del totale. A livello regionale e nazionale i numeri ci dicono meno ricoverati, meno contagiati e meno deceduti, questo farà annunciare al Governo i provvedimenti di allentamento delle restrizioni, la così detta fase 2, vedremo cosa succederà nelle prossime 48 ore, avendo chiaro che la vigenza dell'attuale decreto scadrà il 3 di maggio.

Le Forze dell'ordine continuano il loro lavoro di controllo sul territorio: ieri verificate 113 autocertificazioni ed elevate solo 2 sanzioni, hanno controllato anche 29 attività commerciali e nessuna sanzione comminata in quanto era tutto in regola. In alcuni casi si è dovuto sollecitare l'utilizzo di strumenti di protezione per il personale addetto alla vendita in quanto non ne era munito come previsto dalle disposizioni vigenti. Il servizio della Protezione civile, che è un presidio fondamentale, ha garantito la consegna di 32 farmaci, 25 spese alimentari e risposto a 98 chiamate di informazioni, vi ricordo che questo servizio è dedicato a chi non si può muovere da casa. Ieri consegnati anche 196 buoni spesa per un totale arrivato a 2.700 per un costo complessivo di 420.000 euro. Il nostro centro ha anche consegnato 25 pacchi alimentari a famiglie bisognose.

Iniziata oggi la consegna delle mascherine che come vi anticipavo è dedicata a chi è esente dal ticket. In questo momento ne abbiamo consegnate già 1.996 per 998 utenti singoli che si sono recati nelle farmacie. Se ci dovessero essere dei problemi, magari perché qualcuno esente non compare nella lista invito a segnalarcelo e vedremo di correggere il tutto. Siamo vicini al pagamento delle pensioni, vi comunico che Poste Italiane ci ha comunicato il calendario di questo mese: il 27 aprile le lettere A-B, 28 aprile C-D, 29 aprile E-K, 30 APRILE L-P, 2 maggio Q-Z. C'è un nuovo accordo tra Arma dei carabinieri e Poste: gli over 75 che ritirano la pensione in contanti possono chiedere ritiro e consegna domiciliare attraverso i carabinieri.

Siamo tutti pronti a partire con la Fase 2, ma bisogna partire da una consapevolezza e cioè che questa fase è un terreno inesplorato, bisogna quindi muoversi con cautela e prudenza e intervenire immediatamente a correggere eventuali errori che mettono a rischio la salute pubblica. Questo ci da coscienza che dovremo avere grandissima capacità di adattamento. Ieri Angela Merkel parlando al suo paese, che viene considerato uno di quelli messi "meno peggio" considerando il numero di posti letto negli ospedali, ha detto testuali parole: "Siamo solo all'inizio, non alla fine dell'emergenza epidemiologica vedo molta fretta di tornare alla normalità e non è cosi", capite bene che se lo dice la Germania che è la nazione che sta messa meno peggio, dobbiamo essere tutti molto prudenti nel gestire la Fase 2. Fino a quando non avremo una cura o un vaccino il distanziamento sociale, mascherine e guanti saranno una prassi per tutti noi.

