Napoli-Zielinski, trattativa per il rinnovo congelata. Il retroscena

Piotr Zielinski è uno dei pezzi pregiati del Napoli e la società ha intenzione di blindare il suo gioiello con un prolungamento e adeguamento del contratto.

L'accordo tra le parti era stato trovato ma la trattativa si è poi bloccata nel momento decisivo.

A spiegare il retroscena è la Gazzetta dello Sport: "Dopo una giornata intensa di trattative, fra clausole, diritti d’immagine e cifre d’ingaggio (sostanzialmente raddoppiato a 2 milioni, contro l’1,1 attuale, fino al 2025), al momento di apporre e firme Bolek chiede la presenza di De Laurentiis, impegnato in altre faccende cinematografiche. E appena il presidente si aggiunge al tavolo l’agente del centrocampista polacco chiede di rimuovere anche formalmente la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Spiegando che il giocatore è pronto a pagare la multa, ma che non si può firmare un accordo così importante senza un atto di fiducia reciproca. Il patron azzurro si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai cosa fatta non c’è stata".