Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dal "San Pio" delle ore 12

Torna a salire, dopo il calo degli ultimi giorni, il numero dei pazienti affetti da covid-19 ricoverati al "San Pio" di Benevento: il totale è di 20, dato che aumenta di due unità rispetto a ieri. I due nuovi pazienti, in base a quanto riportato nel bollettino delle ore 12 fornito dalla stessa azienda ospedaliera sannita, si trovano nell'area di isolamento covid presso il pronto soccorso del nosocomio.

Sempre secondo i dati riportati nel bollettino, sono 4 i pazienti in terapia intensiva, 7 in sub-intensiva, 6 nel reparto malattie infettive e 3 in medicina interna. Sono 12 i pazienti "sospetti" mentre, per fortuna, non si registrano decessi.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 20 su complessivi 203 ricoverati (sospetti 129 e accertati 74) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 74 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 56 sono residenti nella provincia di Benevento.