Brindisi, Marino: "Stavamo compiendo un miracolo. Difficile ripartire"

Intervenuto su Canale 85 nel corso della trasmissione "La Puglia nel Pallone", il capitano del Brindisi, Dino Marino, ha parlato delle difficoltà a tornare in campo e del momento che stava attraversando la squadra prima dello stop.

Queste le sue parole:

"Non è facile proseguire. La situazione è questa: ci sono tanti pro e contro e diventa difficile decidere. Si sta pensando a qualche soluzione, bisogna prendere tempo e aspettare l'evolversi della situazione, tenendo conto che la prima cosa è la salute. La Serie D non è come la Serie A e la Serie B, ci sono alcune società che non hanno la forza economica per poter rispettare i protocolli, però d'altro canto non è poi facile trovare una soluzione per l'anno prossimo.

Per quella che a Brindisi era la situazione societaria, noi stavamo facendo un miracolo. Non penso che in un mese possa cambiare la situazione, si tratta di una situazione ingarbugliata, anche per quanto riguarda la situazione delle promozioni. Foggia e Taranto hanno dimostrato tanto in questo campionato e non possono rimanere in Serie D".