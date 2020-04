Coronavirus Italia: 192.994 casi e 25.969 morti. Dati del 24 aprile

Il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 24 aprile 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Vediamo quindi qual è la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 192.994 le persone che hanno contratto il Virus, 3.021 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 25.969 sono decedute con un incremento di 420 rispetto a 24 ore fa e 60.498 sono guarite (+2.922 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 106.527 (-321).

I DATI NEL MONDO - Negli Stati Uniti i contagiati totali da Coronaviru sono 886.709 con 50.243 morti, mentre in Spagna il dato totale dei contagi è arrivato a 219.764 con 22.524 morti. In Germania il Robert Koch Institute ha dato notizia di 2.337 nuovi contagi e di altri 227 decessi. Il dato totale fino a questo momento parla di 150.383 casi e 5.321 morti. Intanto il Governo continua a mettere in guardia i tedeschi: "Mi piacerebbe dire che è finita, ma non è così" ha detto il vicepresidente Lars Schaade: "Il fatto che i morti siano limitati da noi dipende dalla tempestività nell'adozione delle misure restrittive. Con l'aumento dei contatti di conseguenza aumenta il contagio e si può arrivare velocemente ad una dinamica incontrollabile. Abbiamo visto in altri paesi come possa accadere rapidamente. Quindi è necessario continuare a rispettare le regole e le misure adottate". Nella consueta conferenza stampa in Belgio sono stati rivelati 1.497 nuovi contagi per un totale di 44.293 positivi al virus e altri 190 morti dei quali 36 sono nelle Fiandre, 108 in Vallonia e 46 a Bruxelles. Il bilancio totale dei decessi è salito a quota 6.679. I decessi avvengono per il 46% negli ospedali e per il 53% dei casi nelle case di riposo, i ricoveri totali fino ad ora sono 4.355. Continua a salire rapidamente il bilancio dei contagiati in Russia: altri 5.849 nuovi casi nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale fino a quota 68.622. I decessi totali sono 615 con un aumento di 60 morti nelle ultime 24 ore. Mosca resta la zona più colpita del Paese e conta, infatti, 36.897 dei contagi totali dall'inizio dell'epidemia. Le autorità hanno comunicato che in Russia fino ad ora sono stati eseguiti 2,5 milioni di tamponi. In Cina non si segnalano nuovi decessi nelle ultime 24 ore con il bilancio ufficiale che resta fermo a 4.632 morti. La Commissione sanitaria nazionale annuncia 6 nuovi quasi: di questi 2 sono importati, mentre 4 sono interni(3 nella provincia dell'Heilongjiang e uno in quella di Guangdong). Il numero di contagi sale quindi a 82.804 di questi 77.257 sono guariri, mentre 915 sono ancora in cura. Ancora buone notizie dalla provincia dell'Hubei, la più colpita, in quanto anche in questa giornata non si sono registrati nuovi casi, al momento ci sono 544 soggetti asintomatici sotto sorveglianza.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.