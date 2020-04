Coronavirus. Benevento. Comune consegna all'Asl 2000 test sierologici

Il Comune di Benevento, nella persona del sindaco Clemente Mastella, ha consegnato questo pomeriggio 2000 kit per test sierologici all'Asl provinciale per far si che quest'ultima li metta a disposizioni delle categorie maggiormente esposte al contagio da Covid-19, quindi personale medico infermieristico, lavoratori delle attività alimentari e degli uffici aperti al pubblico.

A comunicarlo è il primo cittadino di Benevento attraverso la propria pagina Facebook. Il sindaco Mastella aggiunge anche che la nostra è una delle poche città italiane ad aver fatto tutto ciò. Questo il post del sindaco:

"Questo pomeriggio, a Palazzo Mosti, abbiamo consegnato 2.000 kit per i test sierologici all’Asl che, a sua volta, li metterà a disposizione delle categorie più esposte al contagio del Covid-19 (medici, infermieri, operatori delle attività alimentari, dipendenti del Comune, servizi sociali, forze dell’ordine operanti nella città di Benevento). Siamo tra le pochissime città ad averlo fatto. Questi kit serviranno anche ai cittadini che magari manifestano qualche sintomo febbrile, per cui i medici potranno tranquillamente operare una prima ricognizione su di loro. È questo un modo per tranquillizzare e difendere la popolazione dalle insidie del virus".