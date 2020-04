Foggia, Corda: "Piena fiducia negli organi competenti"

In merito alle dichiarazioni rilasciate ieri da Ninni Corda nel corso la trasmissione televisiva di Canale 85 "La Puglia nel Pallone", sono arrivate le precisazioni del tecnico rossonero:

"Non ho mai parlato di impedimenti da parte del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel quale nutro massima stima e fiducia così come ho pieno rispetto nell’operato del presidente della LND, Cosimo Sibilia e del coordinatore LND, avv. Luigi Barbiero.

Sono altresì certo che si opererà per garantire il pieno rispetto di tutte le società, così come sono sicuro che il Foggia merita di disputare il campionato di Serie C la prossima stagione".