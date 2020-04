Giuseppe Genchi:"Per i tamponi priorità alla gente comune"

Giuseppe Genchi, attaccante del Taranto dal luglio 2019, interviene alla trasmissione La Puglia nel Pallone, in onda il giovedì su Canale 85 spiegando la sua posizione per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti e di conseguenza dei campionati, qualora dovessero risolvere la situazione nel migliore dei modi.

L'attaccante classe 1985, originario di Bari analizza il momento d'emergenza:"La paura per noi calciatori è ovviamente legata alla salute, perché siamo noi giocatori che stiamo a contatto e quindi più esposti. Anche soltanto per allenarsi ci vorrebbero almeno cinque spogliatoi". Un'opinione da considerare, visti anche i dubbi per quanto riguardano le disposizioni in allenamento, per rispettare le norme del Governo. Questo aspetto è sottolineato sempre da Genchi che aggiunge:"Puoi fare una settimana di lavori atletici con piccoli gruppi e separati, ma poi l'allenatore ha bisogno che la squadra sia al completo per poter provare delle tattiche e altro".

Per concludere, Giuseppe Genchi risponde alla domanda inerente alla questione tamponi per i calciatori in Serie D, evidenziando che al momento la priorità è fare i tamponi e le dovute verifiche alla gente comune, sicuro del fatto che allo stato attuale non è fattibile per i giocatori.